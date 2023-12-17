Арсенал после поражения от Астон Виллы потерял первую позицию в АПЛ, однако мог ее вернуть. Для этого необходимо было одолеть Брайтон на Эмирейтс, а затем надеяться на осечку Ливерпуля с МЮ. Правда, статистика предыдущих встреч с "чайками" не радовала – "канониры" выиграли всего одну из пяти.

Словом, лондонцы ждали непростой поединок. И он действительно оказался непростым – но только в плане конвертации тотального преимущества в голы. Подопечные Микеля Артеты уверенно зажимали соперника на его трети при попытке билд-апа, отбирали мяч и ничего не позволяли у собственных ворот. Что наиболее важно, Арсенал уверенно атаковал и создавал моменты сам.

Первый тайм завершился со счетом 15-0 по ударам, 30-2 по вхождениям в штрафную и 58-42 по проценту владения. Все – в пользу "канониров", конечно же. Реально же вспоминается пять опасных эпизодов.

Уже на 55-й секунде Сака эффектно обыгрался с Эдегором и прострелил в центр штрафной, но Жезус не разобрался в окружении защитников. На 6-й Букайо получил перевод от Мартинелли, влетел на правый край и покатил на линию вратарской – Жезус замыкал, но куча-мала накрыла удар. На 15-й же Эдегор (сегодня ему исполнилось 25) сместился на линию штрафной и пробил мимо дальнего нижнего.

На 32-й Эдегор отдал классный проникающий пас на ход Сака, а тот выдал катбек под удар Мартинелли – выше ворот! Еще через семь минут Мартинелли ворвался на левый край штрафной и прострелил, мяч попал в защитника и отскочил на Хаверца, а тот бахнул метров с шести. И эту попытку накрыли!

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Во втором тайме Брайтон попытался активнее катать мяч на чужой половине, но у подопечных Роберто Де Дзерби вообще не получалось создать что-то похожее на момент. Арсенал продолжал доминировать, что вылилось в заслуженный гол на 53-й минуте.

Соавтором взятия ворот стал центрбек Ван Хекке. Сначала он спас гостей, выбив мяч из-под Эдегора в пяти метрах от ворот. Впрочем, при попытке выбить последующий навес с углового Ян-Пауль срезал сферу на дальнюю штангу – а там расположился Жезус, который вколотил ее в пустые ворота. 1:0!

Еще через две минуты хозяева заработали новый угловой. Жезус из района дальней стойки сбросил мяч за пределы штрафной, а оттуда в левый нижний пробил Эдегор. Немного неточно! Корнер же на 68-й завершился замыканием Уайта, которое с линии ворот вынес Данк. Через несколько секунд после этого Мартинелли мог и "сухой лист" оформить.

На 74-й шикарный момент имел Эдегор, который подхватил отскок перед штрафной и мощно пробил в левую девятку. Вербрюгген спас Брайтон! Дальнейший розыгрыш углового завершился врыванием Мартинелли на левый край (тот обыграл Адингра) и навесом на Хаверца – его удар головой прошел над перекладиной!

Брайтон ничем не отвечал до 83-й минуты. Митома выполнил прострельную передачу с левого фланга на ближнюю штангу, а Гросс опередил защитников и бахнул в касание. К сожалению для гостей, мяч попал во внешнюю сторону сетки, а еще через четыре минуты Арсенал закрыл игру. Лондонцы раскатали контрвыпад, в завершении которого Сака вывел Хаверца один на один – 2:0!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Арсенал набрал 39 очков, по крайней мере на несколько часов вырвавшись в лидеры АПЛ. Астон Вилла отстает на один зачетный балл, Ливерпуль держится в двух пунктах позади, а Сити не хватает пяти.

Несколько слов о Зинченко

Александр начал поединок в основе и доиграл его почти до самого конца – украинца заменили только перед финальным свистком. На статистических порталах наш земляк получил очень приличные оценки. Whoscored дала ему 7,2 (выше только у хавбеков и тройки нападения), а Sofascore поставил 7,4 (больше только у форвардов, Эдегора и Хаверца).

Но то такое. Главное, что в активе нашего земляка четыре перехвата, 63 касания и 49 передач (41 точная, 2 под удар). Именно Зинченко разогнал контратаку на 39-й минуте, когда мог забивать Хаверц. Именно с открывания Саши и его прострела был заработан угловой, с которого едва не отличился Уайт.

Было также несколько перспективных атак без завершения, которые становились возможными благодаря грамотной позиционной и пасовой работе Зинченко. В частности, несколько раз он разрезал линии Брайтона и врывался в свободное пространство. Словом, матч у нашего казака очень добротный – пусть и без прямых результативных действий.

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