Наші за кордоном

Анатолій Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу. Реал розгромив Вільяреал – Андрій Лунін нудьгував у основі, але пропустив гол.

Віктор Циганков ризикує не зіграти проти Алавеса. Роман Яремчук спантеличив іспанські ЗМІ у матчі проти Барселони – протилежні оцінки провідних валенсійських видань.

Арсенал впевнено переграв Брайтон, повернувшись на вершину АПЛ – Олександр Зінченко провів черговий вдалий матч. Єгор Ярмолюк отримав в обличчя у матчі АПЛ та заробив вилучення для суперника.

Європа

МЮ вистояв нічию з Ліверпулем – дух Сульшера, 34 марні удари Салаха і Ко, Клопп втрачає лідерство АПЛ. Інтер переграв Лаціо і зміцнив лідерство у Серії А – Лаутаро черговим голом встановив рекорд XXI сторіччя.

Баварія спокійно розгромила сенсаційний Штутгарт і реабілітувалася за ганьбу в минулому турі. Байєр розбив Айнтрахт і закріпився на вершині Бундесліги.

Світ

ФІФА офіційно затвердила дати і регламент Клубного чемпіонату світу-2025. Відомі майже всі учасники Мундіалю від Європи.