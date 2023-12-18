Головні новини футболу 17 грудня: Зінченко став лідером АПЛ, Лунін очолив Прімеру, геройства Трубіна
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 17 грудня.
Наші за кордоном
Анатолій Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу. Реал розгромив Вільяреал – Андрій Лунін нудьгував у основі, але пропустив гол.
Віктор Циганков ризикує не зіграти проти Алавеса. Роман Яремчук спантеличив іспанські ЗМІ у матчі проти Барселони – протилежні оцінки провідних валенсійських видань.
Арсенал впевнено переграв Брайтон, повернувшись на вершину АПЛ – Олександр Зінченко провів черговий вдалий матч. Єгор Ярмолюк отримав в обличчя у матчі АПЛ та заробив вилучення для суперника.
Європа
МЮ вистояв нічию з Ліверпулем – дух Сульшера, 34 марні удари Салаха і Ко, Клопп втрачає лідерство АПЛ. Інтер переграв Лаціо і зміцнив лідерство у Серії А – Лаутаро черговим голом встановив рекорд XXI сторіччя.
Баварія спокійно розгромила сенсаційний Штутгарт і реабілітувалася за ганьбу в минулому турі. Байєр розбив Айнтрахт і закріпився на вершині Бундесліги.
Світ
ФІФА офіційно затвердила дати і регламент Клубного чемпіонату світу-2025. Відомі майже всі учасники Мундіалю від Європи.