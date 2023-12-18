Португалия. Примейра-лига, 14 тур

Брага – Бенфика – 0:1

Гол: Тенгстедт, 3

Бенфика спаслась от полного провала в Лиге чемпионов и отвоевала место в Лиге Европы. Теперь все внимание на внутренний чемпионат, где "орлы" в предыдущих турах теряли очки. Сегодня команда Анатолия Трубина встречалась с Брагой, также выступавшей в ЛЧ, а украинский голкипер ожидаемо вышел в старте.

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У Трубина было много работы. Бенфика уже на третьей минуте открыла счет – Тенгстедт воспользовался подарком соперников. Поэтому Брага постоянно атаковала в надежде отыграться. Бенфика могла удвоить преимущество, когда Рафа Силва вырывался один на один с вратарем. Ди Мария имел моменты и даже попал в перекладину.

Дальше пришло время украинца делать разницу. Трубин стал злым гением для Джало. Правый вингер Браги дважды хитро пробивал, но Анатолий парировал удары. В целом, наш голкипер спас Бенфику от 0,95 гола в соответствии с системой xGOT.

Что самое важное, Трубин шикарно читал игру. Он прервал много прострелов (того же Джало) грамотными выходами, а также контролировал воздух. Очень уверенная игра вратаря сборной Украины, у которой хватало работы. Трубин получил 8.4 от SofaScore и 8.5 от FotMob.

В конце встречи ему стало плохо. Анатолий позвал медиков, но продолжил игру. Это решение едва ли не стало критичным. Трубин потерял концентрацию и выпустил мяч из рук перед соперником. Через мгновение он все же подчистил за собой, но получил удар в голову.

Последние минуты украинец играл на морально-волевых. Казалось, ему тяжело стоять на ногах. Однако даже в таких кондициях Трубин спас Бенфику. Банза проскочил всю защиту "орлов" и поймал Толю на противоходе, но вратарь чудом ногой парировал удар. И еще раз блестяще сыграл на выходе.

Бенфика весь второй тайм отбивалась – 14:2 по ударам в пользу Браги. Героизм Трубина помог выстоять. Бенфика минимально победила и поднялась на первое место (33 очка). Анатолий получил признание от своего визави (Матеус после игры лично подошел сделать комплименты) и стал лучшим игроком матча!