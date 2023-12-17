Поединок 17-го тура АПЛ Брентфорд – Астон Вилла (1:2) завершился очень нервно. Украинец Егор Ярмолюк стал одним из участников потасовки между игроками обеих команд.

Астон Вилла одержала волевую победу над Брентфордом. Подопечные Унаи Эмери пропустили первыми, но после удаления Бена Ми, оставившего "пчел" в меньшинстве, сумели забить дважды и вырвать три очка.

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Егор Ярмолюк вышел на 89-й минуте, однако успел запомниться участием в стычке между игроками обеих команд. Уже в добавленное время хавбек Астон Виллы Бубакар Камара толкнул 19-летнего украинца в лицо, за что получил красную карточку от главного арбитра. Ярмолюк пытался выяснить отношения с обидчиком, за что увидел перед собой желтую карточку.

В сезоне 2023/24 Егор Ярмолюк уже 9 раз сыграл в матче Премьер-лиги. Результативными действиями полузащитник молодежной сборной Украины пока не отличался.

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