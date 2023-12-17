Байер разбил Айнтрахт и закрепился на вершине Бундеслиги, Фрайбург поднялся в зону еврокубков
В воскресенье 16-й тур чемпионата Германии завершали несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 15-й тур
Фрайбург – Кельн – 2:0
Голы: Грегорич, 72, Шаллай, 90+5
Удаление: Шабо, 62 (Кельн, вторая желтая карточка)
Байер – Айнтрахт – 3:0
Голы: Бонифейс, 14, Фримпонг, 52, Вирц, 57
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В первом матче дня Фрайбург принимал Кельн. Довольно равный первый тайм прошел без голов. Роковой стала 62-я минута, когда Шабо заработал второй "горчичник" и оставил "козлов" в меньшинстве. Хозяева смогли использовать численное преимущество в середине второго тайма – отличился Грегорич.
Шаллай в конце встречи должен был удваивать преимущество, но попал в штангу. В конце концов, еще одна его попытка уже в добавленное время увенчалась успехом – автор первого гола записал в свой актив еще и ассист. Третья победа подряд принесла Фрайбургу 24 очка и подняла на шестую строчку, Кельн с 10-ю пунктами остался шестнадцатым.
Байер праздновал очередную уже 15-ю победу. На этот раз жертвами "фармацевтов" стал Айнтрахт, который в прошлом туре разгромил Баварию (5:1). Леверкузенцы отгрузили в ворота "орлов" три сухих гола и закрепились на вершине турнирной таблицы, набрав 39 очков. Айнтрахт с 21-м пунктом восьмой.
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