В воскресенье, 17 декабря, ФИФА сообщила о деталях проведения реформированного Клубного чемпионата мира, который состоится в 2025 году.

Первый розыгрыш реформированного чемпионата мира среди клубов состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире примут 32 команды. Соответствующее решение было принято в Джидде (Саудовская Аравия) на заседании Совета ФИФА, сообщает официальный сайт Федерации.

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В Клубном ЧМ-2025 будут играть команды из всех 6 конфедераций мира. Африку будут представлять 4 команды (три победителя африканской ЛЧ и одна команда с самым высоким рейтингом). Европа делегирует 12 клубов – это 4 победителя Лиги чемпионов за последние 4 года (включая сезон 2023/24) и 8 команд с самым высоким рейтингом УЕФА. На путевку по клубному рейтингу претендовал Шахтер, но вылет "горняков" из ЛЧ сделал невозможным такой вариант.

Азию представят 4 команды, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) – 4, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – 6. От Океании поедет только один участник. Последним участником Клубного чемпионата мира-2025 станет команда из страны-хозяина соревнований (США), которую объявят позже.

Все команды поделят на 8 групп по 4 в каждом квартете. Они сыграют между собой по одной игре. Две лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Каждая стадия плей-офф состоит из одной игры. Матч за третье место на Клубном ЧМ-2023 не предусмотрен.

От Европы уже известны уже 8 команд, которые сыграют на Клубном чемпионате мира-2025 Это Челси, Реал, Манчестер Сити (победители трех последних розыгрышей Лиги чемпионов). Согласно рейтингу, участие в турнире уже обеспечили Бавария, ПСЖ, Интер, Порту и Бенфика. Важный нюанс – одну страну могут представлять максимум две команды. Поэтому участники от Англии уже известны, а Барселона рискует не поехать на турнир (одну путевку от Испании уже забронировал Реал, а Атлетико очень оторвался в клубном рейтинге). Самый реальный вариант для "блаугранас" сыграть на Клубном чемпионате мира-2025 – выиграть Лигу чемпионов 2023/24.

Кроме вышеперечисленных представителей Европы, стало известно еще несколько участников турнира из других стран. Это Аль-Ахли (Египет), Видад (Марокко), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Редс (Япония), Монтеррей (Мексика), Сиэтл (США), Леон (Мексика), Окленд (Новая Зеландия), Палмейрас, Фламенго и Флуминенсе (все – Бразилия).

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