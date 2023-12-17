Ливерпуль не сумел дожать Манчестер Юнайтед (0:0) в рамках 17-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обескровленный МЮ – явный аутсайдер

Манчестер Юнайтед переживает ужасный период. На неделе команда вылетела из Лиги чемпионов, заняв последнее место в слабой группе. В чемпионате удалось выиграть несколько ничейных матчей и остаться вблизи еврокубковой зоны. Был даже шикарный поединок с Челси. Но разгром от Борнмута напомнил о проблемах.

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Эрик Тен Хаг не может решить игровые проблемы из-за кадрового голода. Каземиро, Мартинес, Эриксен, Маунт, Магуайр, Марсьяль и Линделёф в лазарете, а Бруну сегодня отбывал дисквалификацию. МЮ приехал на Анфилд с 18-летним Майну в опорной и Эвансом в центре защиты, а Мактоминай вышел на позиции "десятки".

С таким составом трудно рассчитывать на положительный результат против Ливерпуля, который в этом сезоне не терял дома еще ни одного очка. У Юргена Клоппа тоже были проблемы: Мак Аллистер, Тьягу и Жота травмированы, а в центре поля появились Эндо и Гравенберх. Однако хозяева выглядели очевидными фаворитами.

Ливерпуль создавал после стандартов

Никто не удивился тому, что Ливерпуль с первых минут захватил мяч под контроль. Мерсисайдцы комбинировались на чужой половине, после потерь включали прессинг и постоянно пытались расшатать оборону гостей. Салах и Трент разыгрывали справа, Диас искал возможности для ускорений и подач на левом краю.

Ливерпулю не хватало динамики, чтобы создавать моменты в позиционных атаках. Мерсисайдцы гораздо чаще били по воротам (34:6 по ударам), но острота исходила со стандартов. Лучшие шансы отличиться в первом тайме имели ван Дейк и Конате. Удар первого потянул Онана, а удар второго был неточен.

Тен Хаг надел маску Сульшера

Манчестер Юнайтед вернулся во времена Сульшера, когда команда почти ничего не могла придумать с мячом, но отлично оборонялась. На каждого топ-соперника был план сдерживания для 0:0 с надеждой выбежать в контратаку. Без Фернандеша и Рашфорда этих контратак было мало.

Впрочем, Рашфорд не просто так остался в запасе. Эрик Тен Хаг предпочел футболистов, которые готовы отрабатывать без мяча. Гарначо и Антони играли самоотверженно, новый капитан Мактоминай руководил структурой. Ливерпуль не мог конвертировать территориальное преимущество в гол.

У МЮ был шанс на большую сенсацию

Манчестер Юнайтед показывал самоотверженный организованный футбол и тем самым компенсировал разницу в классе. Удержав ничейный счет до середины второго тайма, манкунианцы начали рисковать. Игра немного открылась. Хорошие ударные позиции получили Трент и Салах, а затем опасно пробивал Конате.

Но "дьяволы" также начали подходить к воротам Алиссона. Майну классным пасом нашел в штрафной Гарначо – Трент в последний момент помешал пробить. Антони и Мактоминай на быстрых ногах создали шанс для Хёйлунда – на месте был голкипер.

Ливерпуль теряет первое место АПЛ

В конце матча не обошлось без скандала. Мяч отскочил в руку Шоу, но судьи не назначили пенальти. Манчестер Юнайтед добыл положительный результат. Команда не заслужила таких комплиментов, как после Челси, но ничья на Анфилде без травмированных звезд – это хорошо.

Особенно если вспомнить, что последние два выезда в гости к Ливерпулю завершились разгромами 0:7 и 0:4. Манчестер Юнайтед набрал 28 очков и поднялся на 7 место АПЛ. Ливерпуль по итогам тура потерял лидерство в АПЛ, имея 38 баллов. Арсенал выше с 39 баллами.