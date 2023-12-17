На римском Стадио Олимпико встретились два представителя Италии в Лиге чемпионов, которые 18 декабря узнают своих соперников в 1/8 финала. Симоне Индзаги вернулся в Рим, где провел большой отрезок жизни. Нынешний наставник Интера отдал "орлам" почти 10 сезонов карьеры футболиста, а уже в статусе тренера более 5 лет возглавлял первую команду Лацио.

Интер в любом случае оставался лидером Серии А, ведь Ювентус потерял очки с Дженоа и не смог обойти команду Симоне Индзаги. А вот победа в Риме позволяла "нерадзурри" оторваться от туринцев на 4 очка. Лацио решает совсем другие задачи. Команда Маурицио Сарри после 15 туров набрала всего 21 балл и находилась только на 10-й позиции турнирной таблицы.

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Обе команды начали живо, но после первых 25-ти минут смогли нанести лишь один удар в створ (постарались хозяева). Был еще неплохой момент у Чиро Иммобиле, однако лучший бомбардир в истории Лацио из угла вратарской головой пробил рядом со штангой. А вот Иван Проведель в игру не вступал – все удары футболистов "нерадзурри" были неточными.

Но первый же стал результативным. На 40-й минуте ужасно сыграл Адам Марушич. Защитник Лацио неудачно отдал пас назад, Лаутаро перехватил мяч, вышел один на один, обыграл Проведеля и открыл счет. 0:1 – на ровном месте "нерадзурри" вышли вперед. Для Лаутаро Мартинеса это 29 гол за Интер в 2023 году – лучший показатель у "нерадзурри" за календарный год в XXI веке. У Диего Милито и Кристиана Вьери было по 28.

Этот гол стал единственным до перерыва. При откровенно "ничейной" игре все решила индивидуальная ошибка Марушича, приведшая к взятию ворот.

Во втором тайме Лаутаро мог забить похожий мяч. Но Чалханоглу отпасовал немного хуже, чем Марушич – аргентинец не успел на пас партнера, и кипер Лацио ценой повреждения был первым на мяче. Однако на 66-й минуте Интер снял практически все вопросы. Маркус Тюрам после паса Бареллы точно пробил в дальний угол. Не помешал ни кипер, ни защитник. 0:2.

Забить хотя бы гол престижа Лацио так и не смог, но еще и потерял Лаццари, который настолько возмутился решением арбитра, что получил прямую красную карточку. Интер набрал 41 очко и оторвался от Ювентуса на 4 пункта, а от Милана – на 9. Лацио опустился на 11 строчку, имея 21 балл.

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