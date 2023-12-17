Уже в понедельник, 18 декабря, Жирона проведет свой очередной матч в чемпионате Испании. В рамках 17-го тура лидер Ла Лиги будет принимать Алавес.

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Как сообщает на своей странице в социальной сети Х (ранее – Твиттер) испанская журналистка Cristina Busquets Rovira, украинский полузащитник Виктор Цыганков сегодня не тренировался в общей группе каталонцев.

Отмечается, что это единственная потеря в команде Мичесла Санчеса, если не считать травмированных Янхеля Эрреру, Борху Гарсию и Тони Вилью.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Его команда после 16-ти туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 41 очко.

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