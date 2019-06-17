Главные новости футбола 16 июня: Украина U-20 вернулась в Киев после победы на ЧМ, Сарри сменил Челси на Ювентус

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 июня.

Сборная Украины U-20

Новоиспеченные чемпионы мира среди команд U-20 вернулись в Украину. В Доме футбола прошла специальная церемония в честь Александра Петракова и его подопечных. Все они получили звание мастера спорта международного класса. К слову, Сергей Булеца получил "Серебряный мяч" как второй лучший игрок чемпионата мира.

Андрей Лунин и еще 3 его партнера стали открытием чемпионата мира по версии Marca. Кроме того, голкипер Реала поразил и испанских фанатов, которые хотят видеть украинца в первой команде "сливочных".

"Футбол 24" подытожил выступление команды Александра Петракова на Мундиале.

Трансферы

Маурицио Сарри покинул Челси и возглавил Ювентус. Итальянец проработал на Туманном Альбионе всего год и выиграл Лигу Европы. Соглашение рассчитано на 3 года.

Погба заявил о желании уйти из Манчестер Юнайтед, однако манкунианцы не спешат отпускать игрока, которым интересуется Реал. Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский возмущен действиями Генка, который не отпускает его в другой клуб.

Защитник Шахтера Иван Ордец может перейти в Динамо Москва на правах свободного агента. А экс-капитан "горняков" Дарио Срна может присоединиться к Роме, которую недавно возглавил Паулу Фонсека.

Владислав Супряга следующий сезон проведет в составе СК Днепр-1. Это подтвердил сам форвард, оформивший дубль в финале ЧМ-2019.

Другие главные события

Аргентина неожиданно проиграла Колумбии в первом туре Копа Америка-2019. Это поражение стало для аргентинцев первым за 40 лет в рамках стартового тура.

Роман Зозуля не будет играть в Примере – по крайней мере, в составе Альбасете. Украинец не помог своей команде пройти Мальорку в плей-офф за выход в элиту. Интересно, что после матча фанаты Альбасете просили украинца остаться в команде – у нападающего истекает контракт с клубом.