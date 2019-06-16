Сарри официально покинул Челси и возглавил Ювентус

Итальянец прекратил свое сотрудничество с лондонским клубом и возвращается на родину.
"Аристократы" объявили о расторжении контракта с главным тренером на официальном сайте.
Дзола покине Челсі цього літа – італієць може перейти разом із Саррі в Ювентус
Соглашение Сарри действовало до 2021 года, однако клуб решил пойти навстречу 60-летнему специалисту и отпустить его в родной чемпионат Италии, где Маурицио возглавит Ювентус. Руководство лондонцев выразило благодарность своему уже экс-наставнику и пожелало успехов в дальнейшей карьере.
Чемпион Италии также подтвердил информацию о назначении Сарри в своем официальном твиттере. Никаких деталей сделки туринцы не сообщили.
Напомним, в свой первый и единственный год на Туманном Альбионе Сарри завоевал третье место АПЛ и добыл титул Лиги Европы.