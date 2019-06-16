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Малиновский: Генк не собирается вести переговоры с Аталантой, чувствую себя обманутым

16 июня 23:41 190 Читати українською
Малиновский: Генк не собирается вести переговоры с Аталантой, чувствую себя обманутым
Руслан Малиновский / Генк

Украинский хавбек Генка Руслан Малиновский признался, что бельгийский клуб не хочет отпускать его в Аталанту.

"Я знаю, что на столе есть предложение от Аталанты в 15 миллионов евро, но Генк не собирается вести переговоры. И это несмотря на то, что сумма трансферного предложения Аталанты больше, чем в прошлом году от Сельты. Генк выставил на меня ценник в 20 миллионов евро, что я считаю необоснованным.

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Прошлым летом Генк попросил меня остаться, чтобы помочь команде с завоеванием чемпионства. Они не отпустили меня в прошлом году, но обещали не препятствовать трансферу в этом. В зимнее трансферное окно я мог перейти в Рому, но отказался, потому что хотел сдержать обещание.

Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел уйти красиво, поблагодарив клуб и болельщиков за отличные три года, но Генк явно этого не хочет.

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Я просто прошу Генк сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Теперь кажется, что я был наивен. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным и больше не вижу будущего в Генке", – цитирует Малиновского HLN.

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Украинцы за рубежом Трансферы Бельгия Трансферы Чемпионата Италии Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Аталанта Аталанта
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