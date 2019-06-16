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Срна может присоединиться к Фонсеке в Роме

18:55 118 Читати українською
Срна может присоединиться к Фонсеке в Роме
Дарио Срна / Sky Sports

Хорватский защитник Кальяри Дарио Срна сменит команду этим летом.

Хорватский защитник Кальяри Дарио Срна может пополнить ряды Ромы, передает L'Unione Sarda.

Срна склоняется к уходу из Кальяри и возвращению в родной клуб – хорватом недовольны в Италии

По информации издания, 37-летний футболист окончательно отказался подписывать новый контракт с Кальяри, и в ближайшие дни покинет клуб из Сардинии.

Новым клубом Срны, вероятнее всего, станет Рома, которую возглавил Паулу Фонсека. Португалец прекрасно знаком с возможностями хорвата по совместной работе в Шахтере, а теперь хочет, чтобы Срна передавал опыт и выступал образцом профессионализма в Роме.

Отметим, что в сезоне 2018/19 на счету Срны в составе Кальяри 26 матчей и 4 результативные передачи.

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