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Сборная Украины U-20 прибыла в Киев после победы на чемпионате мира

19:55 72 Читати українською
Сборная Украины U-20 прибыла в Киев после победы на чемпионате мира
Сборная Украины U-20 / FIFA.com

Молодежная сборная Украины вернулась на родину после триумфального чемпионата мира-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Сборная Украины U-20, после победы на молодежном чемпионате мира в Польше, прибыла в аэропорт Борисполь, передает официальный сайт УАФ.

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В аэропорту Борисполь команду Александра Петракова встречали несколько сотен болельщиков, родные и близкие футболистов. Команду поздравили руководители УАФ во главе с президентом ассоциации Андреем Павелко и первым вице-президентом Вадимом Костюченко.

Кроме этого, игроков встретили традиционным караваем и дождем из шампанского. Отметим, что игроки отправились на торжественную встречу в Доме футбола сразу из аэропорта.

Напомним, в финале чемпионата мира U-20 Украина обыграла Южную Корею со счетом 3: 1 благодаря дублю Супряги и голу Цитаишвили.

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