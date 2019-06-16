Сборная Украины U-20 прибыла в Киев после победы на чемпионате мира

Молодежная сборная Украины вернулась на родину после триумфального чемпионата мира-2019.

Сборная Украины U-20, после победы на молодежном чемпионате мира в Польше, прибыла в аэропорт Борисполь, передает официальный сайт УАФ.

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В аэропорту Борисполь команду Александра Петракова встречали несколько сотен болельщиков, родные и близкие футболистов. Команду поздравили руководители УАФ во главе с президентом ассоциации Андреем Павелко и первым вице-президентом Вадимом Костюченко.

Кроме этого, игроков встретили традиционным караваем и дождем из шампанского. Отметим, что игроки отправились на торжественную встречу в Доме футбола сразу из аэропорта.

Напомним, в финале чемпионата мира U-20 Украина обыграла Южную Корею со счетом 3: 1 благодаря дублю Супряги и голу Цитаишвили.

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