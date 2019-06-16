Альбасете – Мальорка: Зозуля остается без Примеры – украинец едва не стал героем и приближается к уходу

Роман Зозуля в составе Альбасете и Мальорка разыграли вторую путевку в финал плей-офф за выход в Примеру. Счет и обзор матча чемпионата Испании читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда, 1/2 плей-офф за выход в Примеру 2018/19. Ответный матч

Альбасете – Мальорка – 1:0 (1:2 по сумме)

Гол: Бела, 16

В первом полуфинале плей-офф за повышение в классе Мальорка била Альбасете, у которого практически не было шансов отличиться. Счет 2:0 давал гостям очевидное преимущество перед ответной встречей. Украинский нападающий Роман Зозуля, которого сватают в Динамо, вышел в стартовом составе хозяев на, возможно, самую важную игру сезона с желанием реабилитироваться за фиаско на Балеарах.

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На 5-й минуте вратарь Альбасете в шутку похлопал по плечу Суареса. Игрок Мальорки жалкой симуляцией попытался выпросить красную карточку, но судья не купился. Впоследствии Надаля испытали уже в рамке – кипер хозяев справился с коварным ударом Эступиньяна. Зозуля не дотянулся до острой подачи с правого фланга, а его партнеры сигнализировали о пенальти за игру рукой балеарцев – кому-то показалось. На 16-й минуте Бела классным ударом со штрафного перебросил стенку и прошил Маноло Рейну. Альбасете забил с первого же удара!

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Хозяева едва не забили после активной игры Техеро и Белы на правом фланге, однако сначала Зозуля снова не дотянулся до подачи, а партнер пробил выше. Впоследствии же Манаю позволили пробить метров с 11-и, но албанец сделал это слишком слабо. Мальорка успевала отвечать своими острыми выпадами. Вальент и Педраса дважды за минуту проверили реакцию Надаля, а третий мяч после углового с практически пустых своих ворот выбил Зозуля.

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Бела не поделил мяч с украинцем и получил болезненное повреждение при попытке пробить издалека. Перед этим травмировался еще и Манай, а еще одного форварда Альбасете Акунью сломали еще на поле Мальорки – какая-то эпидемия проблем в атакующих игроков команды Рамиса! К счастью, обошлось без замен.

До перерыва по всем атакующим показателям Мальорка была лучше (3:2 по моментам, 4:2 по точным ударам), но Альбасете побеждал со счетом 1:0, который совсем не устраивал Зозулю и компанию. Роман также выдал не совсем убедительный первый тайм: 1 ключевой пас, 1 заблокированный удар, 1 сейв на линии своих ворот, 2 выигранных единоборства из 3-х и 6 точных передач в целом (75% успешности), но в основном далеко от ворот.

Мальорка могла прибить надежды Альбасете на 57-й минуте. Сальва Севилья получил возможность пробить с убойной дистанции, но немного замешкался и нарвался на самоотверженный блок защитника. Почти сразу после этого правый защитник Састре эффектно обвел вратаря, однако минимально не попал в дальний угол. Несмотря на то, что Альбасете завершил регулярный сезон Сегунды на 4-м месте, а Мальорка на ступеньку ниже, именно гости выглядели значительно острее большую часть противостояния. Зозуле и партнерам приходилось рассчитывать только на стандарты и бесконечные навесы, хотя после перерыва, казалось, ухудшилось и это.

Классная контратака – что может быть лучше? Бела, Манай и Вальдеррама идеально разыграли комбинацию для нашего Романа, но воспитанник Динамо... поскользнулся и подарил мяч сопернику вместо того, чтобы пробить с пределов штрафной. На 69-й Зозуля наконец-то получил нацеленную подачу, однако пробил далеко от ворот. После этого Манай проигнорировал забегание украинца и едва не угадал с решением. Дальний удар албанца разминулся с воротами Рейны на сантиметры.

Альбасете таки заставил Мальорку паниковать. И вот уже Вальдеррама блестяще навесил на Зозулю, а тот фирменным ударом под перекладину сравнял бы счет противостояния с надеждами на овертайм, если бы не крутой сейв голкипера на 73-й! Гости упустили свой шанс, когда Хуан Молина Стоичков промазал метров с 10-и. На 79-й Зозуля и Манай не смогли акцентировано пробить после подачи углового. В следующей атаке настала пора выручать Надалю – удар в упор потянул голкипер Альбы.

На 85-й Зозулю в силовом приеме завалили на газон, арбитр не свистнул. Впрочем, Фран Гарсия оказался первым на подборе – очередной суперсэйв кипера Мальорки. За 3 минуты до конца Роман был просто обязан замыкать прострел с правого фланга, но загубил усилия партнеров ударом с нескольких метров, который заблокировал защитник. Арбитр добавил 4 минуты надежды для Альбасете.

Зозуля и Манай помешали друг другу при очередной подаче. И это было символично – в атаке хозяев слишком часто не хватало "химии", зато царил недопустимый эгоизм. На последних секундах Зозуля классно сбросил грудью на Вальдерраму, том обыгрался с партнером и прицельно пробил в дальний нижний, но Маноло Рейна сегодня был просто фантастичен.

Команды украинцев (Селезнева и Зозули) синхронно вылетают. В финале плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Испании сыграют Депортиво и Мальорка – легендарная парочка, которая не так давно шумела в Европе.

Зозуля получил 5-й балл в Альбасете, а мог сотворить чудо

Роман с партнерами выдал остросюжетные 20 минут и оставалось только сожалеть, что его команда не вела себя так еще в первой встрече. Украинский нападающий в итоге наиграл на 5-й балл в составе Альбасете по версии Sofascore, превзойдя партнера по атаке и даже автора единственного гола Белу. Зозуля 6 раз пробивал по воротам Мальорки (безапелляционный лидер в матче, опередил ближайшего преследователя на 3 выстрела), но только 1 удар оказался прицельным.

Экс-днепрянин упустил несколько возможностей – дважды его удары блокировали гости, еще трижды он промахивался в неплохих ситуациях. Отдавал передачи с высокой для себя точностью (78%), выиграл 4 из 9-и единоборств. Дважды подчищал в своей вратарской, спасая от пропущенного мяча, едва не стал автором голевого паса, но чуда не сотворил – в решающий момент украинец, как и партнеры, не смог прыгнуть выше головы.

По сути, дальше прошла более сильная команда, которую удавалось прижать лишь на заключительных отрезках стыковых матчей. Это тем более обидно для Альбасете, что клуб Зозули выиграл оба матча у Мальорки в регулярке, да и вообще крайне редко в истории уступал балеарцам. Ну, а теперь украинец и его команда, как никогда, близки к расставанию – ни одна из сторон, скорее всего, не сможет себе позволить продолжение этого эмоциональной сотрудничества. Кто-то не потянет финансово, а кто-то заслужил карьерное повышение.

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