Аргентина неожиданно уступила Колумбии в центральном матче первого тура Копа Америка-2019

Сборная Аргентины уступила Колумбии в стартовом матче группы В на Копа Америка-2019. Отчет о поединке читайте на сайте "Футбол 24".

Копа Америка-2019, 1-й тур

Аргентина – Колумбия – 0:2

Голы: Р. Мартинес, 71, Д. Сапата, 86

"Альбиселесте" неудачно начали свой путь на континентальном первенстве.

Бразилия разгромила Боливию в стартовом матче Копа Америка-2019

Первый тайм оказался крайне скупым на голевые моменты – обе команды так и не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот. В перерыве тренер аргентинцев Скалони заменил Ди Марию на Де Пауля, и в игре его команды появился хоть какой-то конструктив и острота. Впрочем, оборона колумбийцев во главе с голкипером Давидом Оспиной действовала слаженно и не позволила забить звездной атаке оппонента.

Сами же "трехцветные" показали невероятную эффективность во время своих редких, но очень острых выпадов. В середине второй половины игры Рохер Мартинес открыл счет мощным ударом с угла штрафной, а в концовке форвард Аталанты Дуван Сапата замкнул силовой прострел с левого фланга.

0:2 – Месси и компания явно ожидали не такого старта на Копа Америка-2019.

Копа Амеріка-2019: без Неймара, але з Мессі, Японією та Катаром – прев'ю найстарішого турніру збірних