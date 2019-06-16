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"Ворота Реала в надежных руках": Лунин с партнерами стали открытием ЧМ-2019 U-20 – голкипер поразил еще и болельщиков

21:14 408 Читати українською
"Ворота Реала в надежных руках": Лунин с партнерами стали открытием ЧМ-2019 U-20 – голкипер поразил еще и болельщиков
Украина U-20 – чемпион мира-2019

Испанская Marca выделила четырех игроков сборной Украины U-20, которые внесли весомый вклад в победу "сине-желтых" на чемпионате мира-2019. Андрей Лунин, кроме признания прессы, получил еще и порцию комплиментов от испанских болельщиков.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Сборная Украины U-20 стала победителем чемпионата мира-2019. В финале команда Александра Петракова обыграла команду Южной Кореи со счетом 3:1. На пути к чемпионству "сине-желтые" лишь раз сыграли вничью – только Нигерия смогла не проиграть сборной Украины. США, Катар, Панама, Колумбия и Италия – все эти команды покидали поле побежденными.

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Ведущее испанское издание Marca определило игроков, которые стали своеобразными "жемчужинами" турнира. Сборная Украины представлена ​​сразу четырьмя исполнителями – это Андрей Лунин, Ефим Конопля, Денис Попов и Сергей Булеца. К слову, последний получил "Серебряный мяч" чемпионата.

Ефим Конопля

Правый защитник внес фундаментальный вклад в чемпионство Украины. Продемонстрировал умение классно поддерживать атаку и вывести партнера на ударную позицию. В его активе 4 голевые передачи, из них все в плей-офф – две в 1/8 финала против Панамы и по одной в полуфинале и финале. Кроме того, нельзя не отметить работоспособность Конопли, который стал одним из открытий турнира.

Денис Попов

Удаление в полуфинале против Италии помешало Попову сыграть в финале чемпионата мира, но не повлияло на впечатление от его игры. 20-летний центрбек прекрасно продемонстрировал, что лучшая защита – это атака.

Попов забил 3 гола на чемпионате, что является отличным результатом для защитника. В защите показал себя настоящим титаном благодаря отличным физическим данным.

Сергей Булеца

Он был лидером сборной Украины U-19 на чемпионате Европы год назад и остался им уже на мировом первенстве. Булеца вел игру команды, действуя по всему фронту атаки, однако заметно было, что ему больше импонирует играть слева. К трем голам он добавил 2 результативные передачи.

Андрей Лунин

Издание отмечает, что успех Украины на чемпионате мира основывался на безопасности собственных ворот, которую обеспечил Лунин. Голкипер Реала классно потянул пенальти от Тиджани в поединке группового турнира против Нигерии, что стало роскошным дополнением к его уже привычной уверенности. Он пропустил четвертьфинальный матч против Колумбии в связи с вызовом в национальную сборную Украины, а в целом на турнире пропустил всего 4 мяча и дважды сохранил свои ворота "сухими".

К слову, Лунин, который стал лучшим голкипером чемпионата мира, поразил и испанских болельщиков. Фанаты уверены, что своей уверенной игрой на Мундиале 20-летний украинец заслужил от Зидана шанс проявить себя в первой команде Реала. Напомним, сезон 2018/19 Лунин на правах аренды провел в составе Леганеса, а сейчас его будущее остается неопределенным.

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"Лунин – лучший вратарь чемпионата мира".

"Мама моя, Лунин – это зверь".

"Лунин стал чемпионом мира U-20. Украинец сумел стать лучшим вратарем турнира и ключом Украины к победе. Будущее и настоящее".

"Куртуа – лучший голкипер 2018 года. Лунин – чемпион мира-2019 U-20 и лучший вратарь турнира. Ворота Реала в надежных руках".

"Лунин – голкипер, с которым Реал выиграет титулы. Не Куртуа – тот приносит несчастье".

"Лунин должен быть основным голкипером Реала, а не посредственный Куртуа".

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

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Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл
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