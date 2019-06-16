"Ворота Реала в надежных руках": Лунин с партнерами стали открытием ЧМ-2019 U-20 – голкипер поразил еще и болельщиков

Испанская Marca выделила четырех игроков сборной Украины U-20, которые внесли весомый вклад в победу "сине-желтых" на чемпионате мира-2019. Андрей Лунин, кроме признания прессы, получил еще и порцию комплиментов от испанских болельщиков.

Сборная Украины U-20 стала победителем чемпионата мира-2019. В финале команда Александра Петракова обыграла команду Южной Кореи со счетом 3:1. На пути к чемпионству "сине-желтые" лишь раз сыграли вничью – только Нигерия смогла не проиграть сборной Украины. США, Катар, Панама, Колумбия и Италия – все эти команды покидали поле побежденными.

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Ведущее испанское издание Marca определило игроков, которые стали своеобразными "жемчужинами" турнира. Сборная Украины представлена ​​сразу четырьмя исполнителями – это Андрей Лунин, Ефим Конопля, Денис Попов и Сергей Булеца. К слову, последний получил "Серебряный мяч" чемпионата.

Ефим Конопля

Правый защитник внес фундаментальный вклад в чемпионство Украины. Продемонстрировал умение классно поддерживать атаку и вывести партнера на ударную позицию. В его активе 4 голевые передачи, из них все в плей-офф – две в 1/8 финала против Панамы и по одной в полуфинале и финале. Кроме того, нельзя не отметить работоспособность Конопли, который стал одним из открытий турнира.

Денис Попов

Удаление в полуфинале против Италии помешало Попову сыграть в финале чемпионата мира, но не повлияло на впечатление от его игры. 20-летний центрбек прекрасно продемонстрировал, что лучшая защита – это атака.

Попов забил 3 гола на чемпионате, что является отличным результатом для защитника. В защите показал себя настоящим титаном благодаря отличным физическим данным.

Сергей Булеца

Он был лидером сборной Украины U-19 на чемпионате Европы год назад и остался им уже на мировом первенстве. Булеца вел игру команды, действуя по всему фронту атаки, однако заметно было, что ему больше импонирует играть слева. К трем голам он добавил 2 результативные передачи.

Андрей Лунин

Издание отмечает, что успех Украины на чемпионате мира основывался на безопасности собственных ворот, которую обеспечил Лунин. Голкипер Реала классно потянул пенальти от Тиджани в поединке группового турнира против Нигерии, что стало роскошным дополнением к его уже привычной уверенности. Он пропустил четвертьфинальный матч против Колумбии в связи с вызовом в национальную сборную Украины, а в целом на турнире пропустил всего 4 мяча и дважды сохранил свои ворота "сухими".

К слову, Лунин, который стал лучшим голкипером чемпионата мира, поразил и испанских болельщиков. Фанаты уверены, что своей уверенной игрой на Мундиале 20-летний украинец заслужил от Зидана шанс проявить себя в первой команде Реала. Напомним, сезон 2018/19 Лунин на правах аренды провел в составе Леганеса, а сейчас его будущее остается неопределенным.

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