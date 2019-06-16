Булеца получил "серебряный мяч" ЧМ-2019 U-20, Сикан – "серебряную бутсу"

Хавбек сборной Украины U-20 Сергей Булеца получил "серебряный мяч" чемпионата мира-2019, тогда как Даниил Сикан стал обладателем "серебряной бутсы".

ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что футболисты сборной Украины U-20 Сергей Булеца и Даниил Сикан получили индивидуальные награды после триумфа на чемпионате мира-2019.

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Булеца стал обладателем "серебряного мяча" как второй лучший игрок Мундиаля, уступив корейцу Ли Кангину. Сикан получил "серебряную бутсу" как второй лучший бомбардир. Победителем стал норвежец Эрлинг Халанд, забивший 9 голов в ворота Гондураса.

Напомним, сборная Украины U-20 в финале чемпионата мира победила Южную Корею и стала победителем турнира.

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