Супряга подтвердил, что в следующем сезоне будет выступать за СК Днепр-1

Нападающий Динамо и сборной Украины U-20 Владислав Супряга прокомментировал победу юношеской команды на чемпионате мира и рассказал о своем будущем.

"В финале чемпионата мира рано пропустили, не ожидали такого поворота событий. В перерыве не меняли тактику, мы играли в свой футбол. Знали, что мы их дожмем. И так и получилось.

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Тренер сказал, что гордится нами. То же самое сказали и родители, девушка, брат, тетя, все родные.

Предложения? Буду играть за СК Днепр-1 в следующем сезоне", – передает слова Супряги Tribuna.com.

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Напомним, Владислав Супряга перешел в Динамо из СК Днепр-1 летом прошлого года. По неофициальной информации сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро.

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