Головні новини футболу 16 червня: Україна U-20 повернулась до Києва після перемоги на ЧС, Саррі змінив Челсі на Ювентус

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 червня.

Збірна України U-20

Новоспечені чемпіони світу серед команд U-20 повернулись в Україну. У Будинку футболу пройшла спеціальна церемонія на честь Олександра Петракова та його підопічних. Усі вони отримали звання майстра спорту міжнародного класу. До слова, Сергій Булеца отримав "Срібний м'яч" як другий найкращий гравець чемпіонату світу.

Андрій Лунін та ще 3 його партнери стали відкриттям чемпіонату світу за версією Marca. Крім того, голкіпер Реала вразив і іспанських фанатів, які хочуть бачити українця у першій команді "вершкових".

"Футбол 24" підсумував виступ команди Олександра Петракова на Мундіалі.

Трансфери

Мауріціо Саррі покинув Челсі та очолив Ювентус. Італієць пропрацював на Туманному Альбіоні лише рік та виграв Лігу Європи. Угода розрахована на 3 роки.

Поль Погба заявив про бажання піти з Манчестер Юнайтед, проте манкуніанці не поспішають відпускати гравця, яким цікавиться Реал. Хавбек збірної України Руслан Маліновський обурений діями Генка, який не відпускає його в інший клуб.

Захисник Шахтаря Іван Ордець може перейти в Динамо Москва на правах вільного агента. А екс-капітан "гірників" Даріо Срна може приєднатись до Роми, яку нещодавно очолив Паулу Фонсека.

Владислав Супряга наступний сезон проведе у складі СК Дніпро-1. Це підтвердив сам форвард, який оформив дубль у фіналі ЧС-2019.

Інші головні події

Аргентина несподівано програла Колумбії у першому турі Копа Амеріка-2019. Ця поразка стала для аргентинців першою за 40 років у рамках стартового туру.

Роман Зозуля не гратиме в Прімері – принаймні, у складі Альбасете. Українець не допоміг своїй команді пройти Мальорку у плей-офф за вихід в еліту. Цікаво, що після матчу фанати Альбасете просили українця залишитись в команді – у нападника завершується контракт з клубом.