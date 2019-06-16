Зозуля получил персональную просьбу от фанатов Альбасете – они устроили команде овацию, несмотря на невыход в Примеру

Альбасете Романа Зозули не сумел пробиться в Примеру, уступив в плей-офф Мальорке. Впрочем, фанаты все равно поддержали свою команду после финального свистка, а украинский нападающий получил персональную песню.

Роман Зозуля не сумел помочь Альбасете выйти в Примеру. "Механический сыр" уступил Мальорке в полуфинале плей-офф (1:2 по сумме двух матчей).

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После завершения поединка фанаты Альбасете, несмотря на неудачу, устроили настоящую овацию своим любимцам. Отдельный месседж получил и Роман Зозуля, которого болельщики призывали остаться в команде и на следующий сезон.

Напомним, контракт 29-летнего Зозули с Альбасете подходит к завершению. Форвардом уже интересуются другие клубы, среди которых называют и киевское Динамо. Впрочем, не исключен вариант, что украинец все же подпишет новое соглашение с клубом.

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