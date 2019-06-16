Погба прямо заявил о своем желании уйти из Манчестер Юнайтед

Французский полузащитник Поль Погба планирует начать новую страницу в своей карьере.

Чемпион мира не уверен, что хочет оставаться в английском клубе, информирует Guardian.

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"Да, вокруг меня действительно ходит много разговоров и мыслей. В Манчестере я провел три хороших сезона. Да, были и хорошие, и плохие моменты, как у всех. Как и везде. Прошлый сезон был лучшим для меня.

Может быть, самое время получить новый вызов в другом месте. Я думаю об этом: получить новый вызов где-то еще", - сказал Погба в Токио на мероприятии Adidas.

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Напомним, ранее 26-летнего хавбека Манчестер Юнайтед связывали с трансфером в Реал или Ювентус.