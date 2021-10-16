Украина

Стартовал 11 тур УПЛ. На НСК Олимпийский Шахтер поиздевался над Зарей, забив в ворота луганчан 6 голов. По три мяча влетели в ворота Мацапуры в каждом из таймов – видео голов и обзор встречи. "Горняки" догнали Динамо и возглавили УПЛ благодаря большему количеству забитых мячей. Правда, команда Луческу свой матч против Львова проведет в субботу. К слову, Динамо отправилось на игру только с одним форвардом, но есть и приятные новости.

Президент Ингульца считает, что Рух подделал результаты тестирования на коронавирус, из-за чего поединок УПЛ между этими командами был перенесен. Александр Поворознюк запугивает виновных судебной волокитой и тюрьмой.

Golden Boy-2021: названы финалисты премии. Мудрик и Забарный остались за бортом.

Трансферы

СК Днепр-1 нашел забивную замену Довбику в Бразилии в случае трансфера украинца в другой клуб.

В СМИ появились слухи, что Металлист может купить Андрея Лунина из Реала. Харьковский клуб оперативно отреагировал на информацию.

Милан продолжает следить за Яремчуком. Трансфер нападающего сборной Украины может состояться уже зимой.

Мир

Отбор на ЧМ-2022: Бразилия уничтожила Уругвай, Аргентина с победой, форвард Динамо не спас Венесуэлу от погрома – результаты южноамериканской квалификации.

Стала известна дата жеребьевки плей-офф чемпионата мира – возможный сценарий для Украины.

УЕФА официально инициировал изменение правил из-за скандального гола Мбаппе в финале Лиги наций.