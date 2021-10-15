Жеребьевка матчей в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022 состоится 26 ноября в Цюрихе. Начало церемонии в 17:00, сообщает пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квиатковски в своем твиттере.

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Интересно, что за 3 путевки на ЧМ-2022 будут бороться 12 команд. Плей-офф будет состоять из трех путей по 4 команды в каждом. На каждой стадии (полуфинал и финал) командам предстоит сыграть по 1 матчу. Команды, которые в рейтинге вторых команд будут иметь лучшие показатели, проведут полуфинал на домашнем стадионе, а вот хозяин финала определится с помощью жеребьевки.

Напомним, сборная Украины пока занимает второе место в группе D с 9 очками в активе, однако команду Петракова могут обогнать Босния и Герцеговина или Финляндия, которые имеют очную встречу в запасе. Судьба "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2022 определится 16 ноября, когда наша национальная команда сыграет последний матч группового этапа на выезде против Боснии и Герцеговины.

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