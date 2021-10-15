Защитник Динамо Илья Забарный и хавбек Шахтера Михаил Мудрик прекратили борьбу за звание лучшего молодого игрока в 2021 году.

Tuttosport объявил финальную двадцатку, которая поборется за премию Golden Boy-2021. В ней не нашлось места ни Мудрику, ни Забарному. Последний некоторое время даже лидировал в голосовании.

Педри, Беллингем, Гринвуд и другие: известны претенденты на звание лучшего молодого игрока

Список финалистов: Карим Адейеми (Зальцбург), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба – Боруссия Д), Эдуардо Камавинга (Реал), Шарль де Кетеларе (Брюгге), Гави, Педри (оба – Барселона), Брайан Хилл (Тоттенхэм), Райан Гравенберх, Юррьен Тимбер (оба – Аякс), Мейсон Гринвуд (МЮ), Даниэль Мальдини (Милан), Джамал Мусиала (Бавария), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пикколи (Аталанта), Ереми Пино (Вильярреал), Родриго (Реал), Букайо Сака (Арсенал), Виллиам Салиба (Марсель) и Флориан Вирц (Байер). Проголосовать за своего фаворита можно здесь .

Официальное объявление победителя состоится 13 декабря на гала-концерте в Турине. В прошлом году триумфатором стал Эрлинг Холанд из Боруссии Дортмунд.

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