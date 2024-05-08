Лучшим тренером 27-го тура признан наставник Вереса Олег Шандрук, сообщает официальный сайт УПЛ.

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41-летний специалист набрал 38,1% голосов болельщиков, опередив Александра Шовковского (Динамо – 31,8%), Юрия Максимова (СК Днепр-1 – 23,5%) и Виктора Скрипника (Металлист 1925 – 6,6%).

Награду же самого полезного игрока получил полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко (39,6% голосов). Вингер киевлян обошел Рамика Гаджиева (СК Днепр-1 – 32,8%), Николая Михайленко (Александрия – 15,1%) и Игоря Краснопира (Оболонь – 12,6%).

Напомним, Верес под руководством Шандрука одержал важнейшую победу над Минаем (3:1) в битве за выживание, а Ярмоленко голом помог Динамо разбить Колос (5:0).

После 27-ми туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут вторыми отставая от Шахтера на 4 очка, Верес – четырнадцатый.

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