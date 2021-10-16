Україна

Стартував 11 тур УПЛ. На НСК Олімпійський Шахтар познущався із Зорі, забивши у ворота луганців 6 голів. По три м'ячі влетіли у ворота Мацапури в кожному з таймів – відео голів та огляд зустрічі. "Гірники" наздогнали Динамо і очолили УПЛ завдяки більшій кількості забитих м'ячів. Щоправда, команда Луческу свій матч проти Львова проведе в суботу. До слова, Динамо вирушило на гру тільки з одним форвардом, але є і приємні новини.

Президент Інгульця вважає, що Рух підробив результати тестування на коронавірус, через що поєдинок УПЛ між цими командами був перенесений. Олександр Поворознюк залякує винних судовою тяганиною і в'язницею.

Golden Boy-2021: названі фіналісти премії. Мудрик та Забарний залишились за бортом.

Трансфери

СК Дніпро-1 знайшов забивну заміну Довбику в Бразилії на випадок трансферу українця в інший клуб.

У ЗМІ з'явилися чутки, що Металіст може купити Андрія Луніна з Реала. Харківський клуб оперативно відреагував на інформацію.

Мілан продовжує стежити за Яремчуком. Трансфер нападника збірної України може відбутись вже взимку.

Світ

Відбір на ЧС-2022: Бразилія знищила Уругвай, Аргентина з перемогою, форвард Динамо не врятував Венесуелу від погрому – результати південноамериканської кваліфікації.

Стала відома дата жеребкування стадії плей-офф чемпіонату світу – можливий сценарій для України.

УЄФА офіційно ініціював зміну правил через скандальний гол Мбаппе у фіналі Ліги націй.