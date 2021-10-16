Головні новини футболу 15 жовтня: Шахтар розбив Зорю і очолив УПЛ, деталі жеребкування плей-офф ЧС-2022
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 жовтня.
Україна
Стартував 11 тур УПЛ. На НСК Олімпійський Шахтар познущався із Зорі, забивши у ворота луганців 6 голів. По три м'ячі влетіли у ворота Мацапури в кожному з таймів – відео голів та огляд зустрічі. "Гірники" наздогнали Динамо і очолили УПЛ завдяки більшій кількості забитих м'ячів. Щоправда, команда Луческу свій матч проти Львова проведе в суботу. До слова, Динамо вирушило на гру тільки з одним форвардом, але є і приємні новини.
Президент Інгульця вважає, що Рух підробив результати тестування на коронавірус, через що поєдинок УПЛ між цими командами був перенесений. Олександр Поворознюк залякує винних судовою тяганиною і в'язницею.
Golden Boy-2021: названі фіналісти премії. Мудрик та Забарний залишились за бортом.
Трансфери
СК Дніпро-1 знайшов забивну заміну Довбику в Бразилії на випадок трансферу українця в інший клуб.
У ЗМІ з'явилися чутки, що Металіст може купити Андрія Луніна з Реала. Харківський клуб оперативно відреагував на інформацію.
Мілан продовжує стежити за Яремчуком. Трансфер нападника збірної України може відбутись вже взимку.
Світ
Відбір на ЧС-2022: Бразилія знищила Уругвай, Аргентина з перемогою, форвард Динамо не врятував Венесуелу від погрому – результати південноамериканської кваліфікації.
Стала відома дата жеребкування стадії плей-офф чемпіонату світу – можливий сценарій для України.
УЄФА офіційно ініціював зміну правил через скандальний гол Мбаппе у фіналі Ліги націй.