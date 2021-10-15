Поединок между Шахтером и Зарей открывал программу 11-го тура УПЛ. Странно, почему центральный матч поставили на пятницу, да еще и на 17:00 – вследствие этого решения часть болельщиков не могла прийти на НСК "Олимпийский", да и вообще после сборных лидерам принято давать лишний день отдыха. Особенно критической проблема была для дончан, которым требовалось провести ротацию и держать в голове встречу с Реалом в ЛЧ.

Роберто Де Дзерби довольно неожиданно оставил в основе Матвиенко, переставив его на позицию левого фулбэка. В центре обороны вышли Бондарь и Марлон, Степаненко в опорной зоне заменил Майкона, а в центре атаки не нашлось места Сикану – алленаторе доверился Фернандо. Кроме того, в ворота наконец вернулся Трубин.

Состав Зари удивил сильнее. Во-первых, в заявке не оказалось Кочергина. Во-вторых, на правом фланге обороны появился Казаков, который вообще-то является центральным полузащитником – хотя в запасе были и Руфати, и Фаворов. В-третьих, в старте луганчан вышли сразу четыре нападающих – Шахаб и Гладкий действовали на острие, Громов на левом фланге, а Сайядманеш играл правого вингера.

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Гости сразу пустили в ход свое главное оружие, начав высоко прессинговать "горняков". Уже на 1-й минуте давление Зари вылилось в обрезку Трубина, после которой Сайядманеш обыгрался с Гладким и пробил из-за пределов штрафной. Получилось слишком высоко. Шахтер ответил острее: на 3-й минуте Педринью пяткой выводил Фернандо один в один с голкипером (но там зафиксировали офсайд), а на 5-й Фернандо получил шикарную диагональ и снова вывалился на свидание с Мацапурой – впрочем, Дмитрий парировал удар. Марлос зацепился за отскок и пробил с близкого расстояния в пустые ворота, но на линии мяч остановил Снурницын.

Третий рывок один на один прилетел уже на 11-й минуте. На этот раз подопечные Виктора Скрипника сами помогли гранду: Трубин выполнил удар от ворот, мяч долетел до задней линии Зари, а Казаков в попытке выбить его головой сделал скидку на ход Фернандо – бразилец же сблизился с кипером и покатил мяч между его ног. 1:0!

Заря огрызнулась неплохим штрафным в исполнении Булецы (мимо) и двумя очень неточными ударами в исполнении Шахаба. Это были последние моменты гостей в первом тайме, хотя не прошло и 25 минут. На этом проблемы луганчан не завершились – Вернидуб получил травму и покинул поле. Вместо него пришлось выпускать Имерекова.

Шахтер после первого гола продолжил владеть инициативой, но минут 10 команда не поднимала обороты. Заре даже позволяли высоко прессинговать, однако на 28-й минуте затишье было нарушено вторым голом дончан. Фернандо прошел Казакова и выполнил диагональ на Марлоса, а тот запустил пас под прострел Додо, его на линии вратарской попытался замкнуть все тот же Фернандо. Прикосновение Казакова в подкате не позволил бразильцу пробить, но мяч прилетел в ноги Педринью. Тот с метра расстрелял пустой угол ворот. 2:0!

На фиксацию гола VAR потратил примерно две минуты, а через шесть Шахтер провел третий гол. И снова отличился Фернандо – после отбора на чужой половине хозяева провели комбинацию, в завершении которой Педринью вывел Педро один на один с Мацапурой. Тот легко переиграл Дмитрия. 3:0.

На 39-й Педринью мог и четвертый гол провести, оказавшись за линией обороны в центре поля и выскочив на свидание с голкипером, однако перебросить Мацапуру ему не удалось. Кроме того, на 45-й очередная атака "горняков" с прострелом вдоль линии вратарской завершилась фолом против Додо, за который назначили пенальти, но VAR заметил в эпизоде ​​офсайд. В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 3:0.

В раздевалке Роберто Де Дзерби провел двойную замену, выпустив Исмаили и Мудрика вместо Марлона и Фернандо. Соответственно, в центр обороны в пару к Бондарю перешел Матвиенко. Виктор Скрипник, в свою очередь, вынужден был снять Назарину, вместо которого вышел правый фулбек Фаворов. Цвек поднялся в опорную зону, однако Денис не пошел на свою родную позицию, начав играть в центре защиты.

Шахтер продолжил доминировать и на старте второго тайма. Если до перерыва трендом "горняков" стали выходы один на один, то теперь команда начала обстреливать каркас ворот – так, на 55-й Педринью попал в перекладину, замыкая прострел от Додо, а на 60-й в нее же после классной комбинации зарядил Мудрик. Заря огрызнулась навесом Казакова на линию вратарской, однако Гладкий нормально пробить головой не сумел.

Ничего не предвещало гола луганчан, однако на 63-й минуте гостям удалось возродить интригу. В этом помог Бондарь, которого при выносе накрыл Гладкий. Валерий подарил Александру мяч, чуть догнав нападающего в штрафной, а там Гладкий поставил корпус и пробил в ближний угол – 3:1! Впрочем, на этом острота в исполнении луганчан завершилась. Шахаб пробил однажды из-за пределов штрафной, но это было настолько неточно и неправильно в тактическом плане, что иранца вместе с Громовым заменили на 72-й минуте. На поле вышли Овусу и Кристиан.

За минуту до этой замены все вопросы относительно победителя были сняты окончательно. Алан Патрик исполнил разрезную передачу на ход Маркосу Антонио, а тот дождался поддержки Марлоса и запустил пас на левый край штрафной. Вингер, обыграв Мацапуру, с острого угла подсек мяч на дальнюю штангу под замыкание Тете – 4:1. На 75-й Тете мог и дубль оформить, мощно выстрелив с дистанции, однако его гол отменили из-за офсайда.

Впрочем, избежать пятого гола Заре не удалось. Его на 80-й минуте забил Сикан, который вышел на замену и замкнул прострел Тете красивым ударом пяткой. В компенсированное время прилетел и шестой мяч – это Тете пробил в ближний угол после врывания Исмаили в штрафную на дриблинге. 6:1. Шахтер громит луганчан и догоняет Динамо в турнирной таблице УПЛ.