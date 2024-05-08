Томас Тухель после прощания с Баварией не против вновь попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Немец уже имел опыт на Туманном Альбионе, но он получился неоднозначным. Тухель за полтора года в Челси успел выиграть Лигу чемпионов, поссориться с игроками и пережить увольнение при первом же кризисе. Впрочем, 50-летний Тухель снова поглядывает именно в сторону АПЛ.

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"Видимо, мне лучше об этом не говорить, но... Ни для кого не секрет, что мне нравилась работа в Челси, мне нравилось работа в Англии и мне точно нравилась работа в АПЛ. Это было очень, очень особенное время, хорошие воспоминания.

Очень, очень, очень маловероятно, что я останусь в Баварии. У нас есть четкое соглашение, и сейчас я не вижу причин подвергать его сомнению. Мы выбрали такую позицию, инициатива поступала из клуба, и меня это устраивает", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Специалисту уже даже подыскали топ-клуб. Тухеля связывают с Манчестер Юнайтед, если руководство "дьяволов" таки устанет терпеть неудачи Эрика Тен Хага.

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