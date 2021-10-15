Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился с футболистами, которые смогут сыграть в матче 11-го тура УПЛ против "горожан".

Как известно, уже завтра, 16 октября, Динамо проведет выездной матч Премьер-лиги против Львова. Сегодня после обеда команда отправилась в город Льва, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Мирча Луческу на поединок с "горожанами" взял с собой 21 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет.

Защитники: Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Томаш Кендзера, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Карлос Де Пена, Витиньо, Беньямин Вербич, Богдан Леднев.

Форвард: Владислав Супряга.

К слову, во Львове динамовцы остановятся в отеле Nobilis, а после матча вернутся в Киев.

Напомним, поединок состоится на Арене Львов начало встречи в 17:00.

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