Форвард Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук, кажется, до сих пор находится на радарах гранда итальянского футбола.

Милан в текущем сезоне преследует эпидемия травм. Из-за проблем со здоровьем у Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру "россонери" рассматривают вариант с подписанием украинца, сообщает Calciomercatonews.

Отмечается, что трансфер может состояться уже в ближайшее трансферное окно. Бенфика хочет выручить за Яремчука минимум 25 млн евро. Правда, эта сумма к зиме еще может увеличиться, если Роман в дальнейшем будет результативно играть. Сейчас Transfermarkt оценивает форварда в 17,5 млн евро.

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Роман Яремчук только летом перебрался из Гента в Бенфику. С тех пор 25-летний игрок сборной Украины провел в футболке "орлов" 11 поединков, отличился четырьмя голами и столькими же ассистами. Уже в среду, 20 октября, на Яремчука и Ко ожидает поединок Лиги чемпионов против Баварии.

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