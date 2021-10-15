Состоялись четыре матча квалификации в Южной Америке на Мундиаль 2022 года. Результаты узнавайте на Футбол 24.

ЧМ-2022, отбор

Аргентина – Перу – 1:0

Гол: Мартинес, 43

Колумбия – Эквадор – 0:0

Чили – Венесуэла – 3:0

Голы: Пульгар, 18, 32, Бреретон, 73

Бразилия – Уругвай – 4:1

Голы: Неймар, 10, Рафинья, 18, 58, Барбоса, 83

К Месси и Ко в гости пожаловал Перу. Подопечные Скалони взяли игру под свой контроль, что конвертировалось в гол на 43 минуте. Молина на правом фланге обстукался с де Паулем и прострелил в центр штрафной, передачу прекрасно замкнул Мартинес. Перу мог отыграться после перерыва, но Йотун с пенальти попал в перекладину. Аргентина забила второй раз, но гол Гвидо Родригеса отменили. "Альбиселесте" в итоге удержали победу и набрали 25 очков (2 ступень).

Чили начал безумно – еще до перерыва дубль оформил Пульгар после подач с углового. Венесуала отвечала не слишком острыми атаками, главным вдохновителем которых был форвард Динамо Эрик Рамирес. В конце концов, Чили довел счет до разгромного – это Бреретон реализовал выход один на один.

Эквадор и Колумбия разошлись миром. По очереди команды выручали киперы – Оспина и Домингес, а на 90+11 минуте Эквадор спас VAR. Мина забил, но после повтора арбитры увидели игру рукой.

А вот Бразилии удалось легко сокрушить Уругвай. До 18 минуты "селесао" вели в счете 2:0. Сначала Неймар прекрасно замкнул передачу из глубины, обыграв голкипера, а Рафинья вовремя оказался на дальней штанге и попал в пустые ворота. После перерыва Рафинья уже был с дублем, а Уругвай ответил лишь голом Суареса. Точку поставил Барбоса после передачи Неймара. Бразилия набрала 31 очко и сохранила уверенное лидерство.