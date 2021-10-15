"Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующем правиле и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, соперник не вмешивался. Однако этот случай показывает нам, что текущая интерпретация правила, похоже, противоречит сути правила, которое заключается в том, чтобы не позволить любому игроку воспользоваться преимуществом положения вне игры.

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Позиция УЕФА такова, что есть способы улучшить трактовки правил, привести ее в соответствие с целями правила офсайда и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и IFAB (организация, регулирующая футбольные правила, – прим.), и обсужу возможные решения на следующем заседании, которое состоится 27 октября", – приводит слова Розетти Sky Sports.

Напомним, Франция одолела Испанию в финале Лиги наций (2:1), а решающий гол забил Мбаппе, который находился в офсайде в момент передачи. Впрочем, все изменил Эрик Гарсия, который пытался перехватить мяч – Килиан из-за этого уже не находился в положении вне игры.

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