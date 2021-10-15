Днепровский клуб на фоне летних слухов об уходе Артема Довбика активно занялся поисками потенциальной замены. На радарах оказался форвард Куритибы.

Лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-20 Луизао заинтересовал днепрян на фоне вероятного трансфера Довбика в другой клуб, сообщает Globo .

Довбик может перебраться в Турцию

"Спортклубовцы" даже делали предложение по поводу 18-летнего нападающего в конце сентября, но успехом это не увенчалось. Также в услугах Луизао был заинтересован Фламенго. Правда, футболист решил остаться в Куритибе и вскоре должен подписать новый контракт до 2024 года.

К слову, Луизао выступает за молодежку "Славного". В первой команде форвард провел лишь один поединок.