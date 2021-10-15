СК Днепр-1 нашел забивную замену Довбику в Бразилии
Днепровский клуб на фоне летних слухов об уходе Артема Довбика активно занялся поисками потенциальной замены. На радарах оказался форвард Куритибы.
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-20 Луизао заинтересовал днепрян на фоне вероятного трансфера Довбика в другой клуб, сообщает Globo .
Довбик может перебраться в Турцию
"Спортклубовцы" даже делали предложение по поводу 18-летнего нападающего в конце сентября, но успехом это не увенчалось. Также в услугах Луизао был заинтересован Фламенго. Правда, футболист решил остаться в Куритибе и вскоре должен подписать новый контракт до 2024 года.
К слову, Луизао выступает за молодежку "Славного". В первой команде форвард провел лишь один поединок.
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