Труа дисквалифицировал четырех игроков после того, как они бросили файеры в своих болельщиков.

В прошлую пятницу во время домашнего матча с Валансьеном болельщики Труа бросили фейерверк на поле и тем самым сорвали игру за несколько минут до её завершения. Четверо игроков хозяев были недовольны подобным поведением фанатов и бросили эти файеры обратно на трибуны.

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В среду, 8 мая, Труа принял решение наказать этот квартет дисквалификацией, поскольку поведение футболистов было признано опасным для здоровья и жизни болельщиков. В то же время экс-клуб Николая Кухаревича наказал также самих фанатов. "Мы изучили записи камер видеонаблюдения и опознали девять человек. Их абонементы и билеты будут признаны недействительными. Кроме того, их личности были переданы в полицию", – сказано в клубном заявлении.

Матч Труа – Валансьен был остановлен при счёте 1:1. Пока неясно, что произойдет с оставшейся частью игры, решение по этому поводу будет принято 17 мая. Труа находится в зоне вылета и, скорее всего, не сможет спастись в Лиге 2.

Поклонники Труа давно протестуют против действий City Football Group, которая приобрела клуб в 2020 году. Все началось с оптимистичного возвращения в элиту, но задержаться удалось лишь на 2 сезона. В нынешней кампании ужас продолжился. Фанаты разъярены, что об их команде забыли, пока другие проекты CFG сверкают благодаря инвестициям (Жирона, Ман Сити).

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