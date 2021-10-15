В матче 11-го тура "горняки" вволю поиздевались над "мужиками". Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Донецкий Шахтер забил в ворота Зари уже на 11-й минуте. Казаков в попытке выбить мяч головой отбросил на ход Фернандо – бразилец сблизился с голкипером луганчан и пробил между его ног. В середине тайма Педриньо результативно добил сферу после очередной атаки "горняков", а затем Фернандо оформил дубль.

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После перерыва Гладкий зажег надежду в сердцах болельщиков Зари, наказав Бондаря за ошибку у своей штрафной. Но фортуна в этот вечер была на стороне "оранжево-черных" – под конец матча Тете оформил дубль и отдал голевой пас на Сикана.

Победа позволила Шахтеру сравняться по очкам с Динамо и опередить киевлян в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

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