"Эта информация не соответствует действительности. В Реал попадают избранные. Конечно, очень приятно, что воспитанник Металлиста является игроком мадридского клуба. Желаем Андрею завоевать место в основном составе европейского гранда и сборной Украины.

Металлист готовит возвращение Лунина в Украину – СМИ назвало сумму трансфера

Металлист делает большой акцент на подготовку и воспитание молодых футболистов – для этого президентом нашего клуба Александром Ярославским созданы прекрасные условия. Построены 14 современных полей последнего поколения, а 23 октября состоится открытие академии футбола Металлист", – сказал Красников в комментарии Tribuna.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация об интересе Металлиста к Лунину – харьковчане якобы были готовы выложить за игрока "сливочных" 4 млн евро.

К слову, контракт украинца с Реалом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне Андрей Лунин еще не провел ни одного официального матча и является дублером Куртуа.

"Тут вважають, що Лунін отримає шанс": дебютант збірної України відмовив Динамо і проходить жорстку підготовку в Іспанії