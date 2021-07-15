Главные новости футбола 14 июля: Динамо впервые в сезоне победило, ПСЖ подписал героя Евро, клиническая смерть Карпат
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 июля.
Украина
Киевское Динамо уверенной победой над Сьоном одолело ничейный синдром на сборах. Львов договорился с Ареной Львов о проведении домашних матчей нового сезона.
Закарпатский Минай официально включен в состав УПЛ сезона 2021/22. Львовские Карпаты окончательно вышли из чемпионата Украины.
Трансферы
Черниговская Десна объявила о трансфере чемпиона мира U-20. Карло Анчелотти вскоре озвучит вердикт 5 игрокам Реала – Лунин среди "неопределенных".
Джанлуиджи Доннарумма официально перешел в ПСЖ в статусе свободного агента. Партнеры Малиновского, обидчик Украины и цель Шахтера – игроки, которые могут сменить клуб после прорыва на Евро-2020.
Другие топ-события
Лионель Месси якобы подписал 5-летний контракт с Барселоной на более "скромных" условиях. Тем временем Барселона и Атлетико согласовали обмен Гризманна на Сауля.
Итальянская Серия А обнародовала календарь матчей на сезон 2021/22. В свою очередь Бундеслига сохранит правило 5 замен на следующий сезон.