Украина

Киевское Динамо уверенной победой над Сьоном одолело ничейный синдром на сборах. Львов договорился с Ареной Львов о проведении домашних матчей нового сезона.

Закарпатский Минай официально включен в состав УПЛ сезона 2021/22. Львовские Карпаты окончательно вышли из чемпионата Украины.

Трансферы

Черниговская Десна объявила о трансфере чемпиона мира U-20. Карло Анчелотти вскоре озвучит вердикт 5 игрокам Реала – Лунин среди "неопределенных".

Джанлуиджи Доннарумма официально перешел в ПСЖ в статусе свободного агента. Партнеры Малиновского, обидчик Украины и цель Шахтера – игроки, которые могут сменить клуб после прорыва на Евро-2020.

Другие топ-события

Лионель Месси якобы подписал 5-летний контракт с Барселоной на более "скромных" условиях. Тем временем Барселона и Атлетико согласовали обмен Гризманна на Сауля.

Итальянская Серия А обнародовала календарь матчей на сезон 2021/22. В свою очередь Бундеслига сохранит правило 5 замен на следующий сезон.