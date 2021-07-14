Бундеслига сохранит правило 5 замен на следующий сезон
18:26 - Читати українською
Клубы чемпионатов Германии провели традиционное собрание перед новым сезоном.
Представители первого и второго дивизионов Германии проголосовали за сохранение правила 5 замен за матч, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
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Это нововведение начали перед прошлым сезоном, чтобы уменьшить нагрузку на игроков после вынужденного перерыва из-за коронавируса.
Новый сезон в Бундеслиге стартует уже 13 августа. Напомним, по итогам прошлогоднего розыгрыша триумфатором турнира 9-й раз подряд стала Бавария.
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