Представители первого и второго дивизионов Германии проголосовали за сохранение правила 5 замен за матч, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Нагельсманн официально приступил к работе в Баварии

Это нововведение начали перед прошлым сезоном, чтобы уменьшить нагрузку на игроков после вынужденного перерыва из-за коронавируса.

Новый сезон в Бундеслиге стартует уже 13 августа. Напомним, по итогам прошлогоднего розыгрыша триумфатором турнира 9-й раз подряд стала Бавария.

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