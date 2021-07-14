Контрольные матчи

Динамо – Сьон – 2:0

Голы: Родригес, 24 (пенальти), Шкурин, 27

Динамо: Бойко (Моргун, 78) – Тымчик (Бенито, 78), Кендзёра (Шабанов, 68), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 68) – Андриевский (Леднев, 63), Шепелев (Гармаш, 63), Буяльский (Коробенко, 63), Антюх (Де Пена, 46), Родригес (Кулач, 46) – Шкурин (Супряга, 46)

Динамо – Сьон: онлайн-видеотрансляция матча – как это было

Чемпион Украины начал очередной спарринг в полуэкспериментальном составе. Из-за кадровых решений тренерского штаба и отпуска делегатов в сборной ближайшие резервисты, бывшие арендованные и новички получили еще одну возможность проявить себя.

В основе прежде всего бросился в глаза выход Кендзёры в центре обороны в паре с Сиротой. Зато фланги закрыли Тымчик и Дубинчак, активность которых в игре уже должна сильно беспокоить конкурентов. Появился в старте и белорусский форвард Шкурин.

Все это вместе, однако, привело к тому, что активнее начал Сьон. Аутсайдер сезона 2020/21 в швейцарской Суперлиге дважды угрожал воротам Динамо в первые 10 минут. В эпицентре событий оказывался звездный ветеран Оаро, но переиграть Бойко не сумел.

Постепенно киевляне перехватили инициативу и начали нагнетать ситуацию у ворот кипера Сьона. Особенно старались фланги, где упомянутые ранее защитники удачно взаимодействовали с Жерсоном и Антюхом. Один из таких эпизодов едва не завершился голом Шкурина после флангового навеса, но центрбек Сьона буквально снял мяч с головы нападающего.

А в середине тайма "бело-синие" организовали ударную 5-минутку. Сначала Тымчик заработал пенальти на углу штрафной, а Жерсон Родригес со второй попытки переиграл Фаюлу. На 27-й минуте Шепелев из центрального круга роскошным пасом вывел на оперативный простор Шкурина, Илья качнул защитника и классно пробил в угол – 2:0!

Такое развитие событий отправило Сьон в нокдаун. Динамо провело еще несколько перспективных атак и вообще выглядело до перерыва очень уверенно. Однако, старт второй половины повторил путь первого тайма и начался атаками клуба с берегов Роны.

Уже в первые 10 минут Сьон вполне мог отквитать хотя бы один мяч. Но удар хавбека швейцарцев со средней дистанции пролетел рядом со стойкой, а выстрел в упор головой нападающего эффектно парировал Бойко.

Вскоре кипер "бело-синих" своевременным выходом из ворот ликвидировал потенциальное свидание с соперником один на один. Зато стандартам в исполнении Сьона не хватало эффективности.

Серия замен от Мирчи Луческу вернула Динамо к игре первым номером ближе к середине тайма. Роль лидера на себя взял Де Пена. Уругваец сначала проверил бдительность вратаря ударом из-за пределов штрафной. Далее создал момент для Кулача – Владислав пробил над воротами. Наконец вингер пытался забить прямым выстрелом с углового, но кипер снова не дремал.

Однако, самую реальную возможность довести счет до разгромного упустил Леднев. На 75-й минуте Богдан подхватил мяч на линии штрафной после отскока и классно пробил, но сфера попала в стойку. А пять минут спустя Бенито пробил мимо ворот.

На этом команды и завершили. Итак, Динамо одержало премьерную победу в это межсезонье и прервало 4-матчевую серию ничьих. Следующий спарринг – уже в четверг, 15 июля. Соперником "бело-синих" станет французский Эвиан.

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