Испанские гранды согласовали все детали обмена Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса, утверждает журналист СОРЕ Пако Гонсалес.

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Француз сейчас отдыхает вместе с Коке на Ибице и уже сообщил бывшим партнерам о возвращении. Обоих игроков оценили в 60-70 млн евро, поэтому доплат ни с одной стороны не будет. Барселона вынуждена отпускать Гризманна, чтобы сэкономить на зарплате и удержать Лионеля Месси. Форвард зарабатывает на Камп Ноу 24 млн евро "грязными", а Саулю будут платить вдвое меньше – 12 млн в год.

Напомним, два года назад Барселона заплатила Атлетико за Гризманна 120 млн евро. В составе каталонцев нападающий провел 99 матчей, отличился 35 голами и 17 ассистами.

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