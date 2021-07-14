В ближайшие дни должна решиться судьба пятерки игроков с туманными перспективами, информирует AS.

Лунин в Овьедо: Реал имеет другие планы на украинского голкипера

Среди них и Андрей Лунин. Распутье украинского голкипера простое – аренда или резерв за спиной Куртуа с надеждами на Кубок Испании. Обычно Анчелотти дает запасным вратарям шансы во второстепенных турнирах, поэтому хотя бы какие-то минуты Андрей получит. В зоне риска также Одриосола, Иско, Эдегор и Йович.

Напомним, официальный сезон Реала стартует 14 августа матчем чемпионата против Алавеса.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті