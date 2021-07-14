Один из владельцев Карпат Олег Смалийчук заявил, что львовский клуб больше не будет играть на профессиональном уровне.

"Друзья, прежде всего хочу извиниться за такое длительное молчание. Все эти дни решалося очень много важных вопросов. Мы не имели точной информации. Поэтому я не хотел давать обещаний, которых не смогу соблюсти. Но наконец пришло время поставить точку.

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Весь прошлый сезон мы работали над тем, чтобы спасти от гибели главный спортивный бренд Западной Украины – львовские Карпаты. Структура собственности юридического лица – КПФ Карпаты – не позволяла ей полноценно функционировать, не говоря уже о развитии. Второй совладелец Карпат годами блокировал работу клуба. Несмотря на все наши усилия, за год времени он так и не вступил в диалог.

За это время мы погасили долги по заработной плате всех работников и задолженности за предоставленные услуги и товары. Также удалось закрыть часть долгов по старым трансферам, из-за которых на клуб был наложен трансферный бан. Мы удерживали, помимо основной команды, ЖФК и детскую академию.

К сожалению, наш план перезапуска клуба не удался. Поэтому КПФ Карпаты вышли из профессионального футбола и не заявляются в любители. Но мы не можем закрыть это юридическое лицо без согласия второго совладельца, поэтому оно продолжит существование и будет работать над погашением старых долгов.

Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать Карпаты – Смалийчуку или кому-то другому. Единственное, что действительно важно: чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону.

Хочу поблагодарить всех, кто верил нам и помогал. Болельщики Карпат – действительно лучшие в Украине, теперь я знаю это точно. Встретимся на секторе", – говорится в заявлении "львов".

Напомним, прошлый сезон Карпаты Смалийчука проводили во Второй лиге, где заняли последнее место.

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