Десна объявила о трансфере чемпиона мира U-20
Черниговцы решили усилить защитные редуты. Новичком стал Александр Сафронов.
22-летний защитник отныне будет выступать за Десну, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с игроком подписан на 2 года.
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Александр на правах свободного агента перебрался в Чернигов из СК Днепр-1, которому принадлежал последние 3 года. Сам игроком является воспитанником Днепра, а в 2019 году стал чемпионом мира U-20 в составе молодежной сборной Украины.
У Александра Сафронова возможность дебютировать за новый клуб будет 25 июля – Десна будет противостоять Черноморцу в первом туре УПЛ.
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