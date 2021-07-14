22-летний защитник отныне будет выступать за Десну, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с игроком подписан на 2 года.

Селин после вояжа за границу может оказаться в Десне

Александр на правах свободного агента перебрался в Чернигов из СК Днепр-1, которому принадлежал последние 3 года. Сам игроком является воспитанником Днепра, а в 2019 году стал чемпионом мира U-20 в составе молодежной сборной Украины.

У Александра Сафронова возможность дебютировать за новый клуб будет 25 июля – Десна будет противостоять Черноморцу в первом туре УПЛ.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21