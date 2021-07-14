Серия А обнародовала календарь матчей на сезон 2021/22
23:09 - Читати українською
Фанаты чемпионата Италии уже могут планировать себе просмотр матчей любимых команд.
Руководство Серии А назначило базовыми датами первого тура 21-го и 22 августа, сообщает официальный сайт турнира.
Малиновский перенес операцию – известны сроки восстановления украинца
Аталанта начнет свой путь в новом розыгрыше итальянского первенства с выездного матча против Торино. К сожалению, Руслан Малиновский не сможет помочь команде Гасперини на старте из-за операции, которую недавно перенес украинец.
Действующий чемпион турнира Интер в первом туре будет принимать Дженоа, а Ювентус встретится с Удинезе.
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