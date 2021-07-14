Фанаты чемпионата Италии уже могут планировать себе просмотр матчей любимых команд.

Руководство Серии А назначило базовыми датами первого тура 21-го и 22 августа, сообщает официальный сайт турнира.

Малиновский перенес операцию – известны сроки восстановления украинца

Аталанта начнет свой путь в новом розыгрыше итальянского первенства с выездного матча против Торино. К сожалению, Руслан Малиновский не сможет помочь команде Гасперини на старте из-за операции, которую недавно перенес украинец.

Действующий чемпион турнира Интер в первом туре будет принимать Дженоа, а Ювентус встретится с Удинезе.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо