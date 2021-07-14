Один из представителей УПЛ от города Льва определился с домашней ареной.

"Новый футбольный сезон в Украине откроют на Арене Львов. И именно на этом стадионе ПФК Львов в дальнейшем будет проводить все свои домашние матчи.

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Соответствующий договор между клубом и ареной все-таки заключен", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, в прошлом сезоне Львов проводил свои матчи на стадионе Украина, однако сейчас УАФ запретила легендарной арене принимать игры элитного дивизиона.

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