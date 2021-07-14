Джанлуиджи Доннарумма подписал с ПСЖ контракт сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Евро-2020: Доннарумма признан лучшим игроком турнира

Парижане подписали лучшего игрока Евро-2020 на правах свободного агента, ведь его соглашение о сотрудничестве с Миланом завершилось. Джанлуиджи является воспитанником "россонери" и за главную команду выступал с 2015-го.

В прошлом сезоне Серии А Доннарумма провел 37 матчей, в которых пропустил 38 мячей, и помог Милану получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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