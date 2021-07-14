Доннарумма официально перешел в ПСЖ
20:51 - Читати українською
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма будет защищать цвета парижского клуба.
Джанлуиджи Доннарумма подписал с ПСЖ контракт сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.
Евро-2020: Доннарумма признан лучшим игроком турнира
Парижане подписали лучшего игрока Евро-2020 на правах свободного агента, ведь его соглашение о сотрудничестве с Миланом завершилось. Джанлуиджи является воспитанником "россонери" и за главную команду выступал с 2015-го.
В прошлом сезоне Серии А Доннарумма провел 37 матчей, в которых пропустил 38 мячей, и помог Милану получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter