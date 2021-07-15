Головні новини футболу 14 липня: Динамо вперше в сезоні перемогло, ПСЖ підписав героя Євро-2020, клінічна смерть Карпат
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 липня.
Україна
Київське Динамо впевненою перемогою над Сьйоном подолало нічийний синдром на зборах. Львів домовився з Ареною Львів щодо проведення домашніх матчів нового сезону.
Закарпатський Минай офіційно включено до складу УПЛ сезону 2021/22. Львівські Карпати остаточно вийшли з чемпіонату України.
Трансфери
Чернігівська Десна оголосила про трансфер чемпіона світу U-20. Карло Анчелотті незабаром озвучить вердикт 5 гравцям Реала – Лунін серед "невизначених".
Джанлуїджі Доннарумма офіційно перейшов до ПСЖ у статусі вільного агента. Партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря – гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020.
Інші топ-події
Ліонель Мессі нібито підписав 5-річний контракт з Барселоною на значно "скромніших" умовах. Тим часом Барселона та Атлетіко узгодили обмін Грізманна на Сауля.
Італійська Серія А оприлюднила календар матчів на сезон 2021/22. Натомість Бундесліга збереже правило 5 замін на наступний сезон.