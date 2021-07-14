Футбольный клуб Минай в новом сезоне будет выступать в Украинской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт организации.

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Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ (решение общего собрания от 12.07.2021) о включении закарпатцев в состав участников УПЛ на сезон 2021/22.

Напомним, по итогам прошлого сезона Минай занял последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ и понизился в классе. Олимпик, который стал предпоследним, снялся с розыгрыша и место дончан в элите заняла именно команда Василия Кобина.

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