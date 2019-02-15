Главные новости футбола 14 февраля: Динамо и Шахтер сыграли вничью в Лиге Европы, БАТЭ сенсационно победил Арсенал

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 февраля.

Динамо и Шахтер сыграли в результативную ничью в Лиге Европы

Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Подопечные Александра Хацкевича пропустили первыми, однако сумели отыграться благодаря голу Виталия Буяльского. Красивый мяч Диаша снова вывел греков вперед, но под занавес поединка гол Беньямина Вербича подарил киевлянам ничью 2:2 – видео голов и обзор матча.

Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции заявил, что судьба противостояния решится в Киеве. К слову, греческая полиция избила фанатов Динамо во время поединка.

Шахтер в Харькове также разошелся миром с Айнтрахтом. Команды обменялись голами в дебюте поединка, а после этого Тарас Степаненко получил красную карточку. Во втором тайме Шахтер и Айнтрахт снова по разу поразили ворота друг друга и расписали итоговую ничью – видео голов и обзор встречи. К слову, в Германии "горнякам" не поможет и Сергей Кривцов, который получил желтую карточку.

Ответные матчи пройдут 21 февраля.

Лига Европы

В других матчах 1/16 финала Челси и Наполи одержали победы, а Генк с Русланом Малиновским сыграл вничью. Украинец вышел в стартовом составе и получил желтую карточку.

Интер, Севилья и Бенфика минимально обыграли соперников, а главная сенсация дня случилась в Беларуси – БАТЭ одолел Арсенал. Ренн и Бетис расписали феерическую ничью со счетом 3:3.

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